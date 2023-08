La première semaine de stage se déroule cette semaine à Florenville, uniquement les matinées, et permet aux enfants de 10 à 12 ans de s’initier aux premiers soins via l’animation “Benjamin secouriste”. Un second stage est prévu dans les locaux du centre sportif de Florenville, du 16 au 18 août.

À Arlon, où le stage se déroulera dans les locaux de la Croix-Rouge du 7 au 11 août, ce sera déjà la 9e édition. 22 enfants y participent. Traditionnellement, les matinées sont consacrées au brevet du “Benjamin secouriste”, tandis que les après-midi sont plus ludiques : jeux, visite de la centrale 112 d’Arlon, atelier culinaire, animation avec le centre de demandeurs d’asile de Stockem, visite d’ambulance, parcours brancardage et pour terminer la semaine, un jeu pour découvrir le chef-lieu de la province.

Aubange, enfin, en est à sa 3e édition du stage qui réunira une vingtaine d’enfants dans les locaux de la Croix-Rouge du 21 au 25 août. Pareillement, les matinées sont consacrées aux premiers soins avec le brevet “Benjamin secouriste”, alors que l’après-midi laisse la place aux jeux et activités bricolages. Les enfants vont notamment réaliser des petits cadeaux qui seront ensuite distribués aux résidents des maisons de repos visitées par les bénévoles de la Croix-Rouge. Le dernier jour, le groupe visite la caserne des pompiers, et découvre les différentes activités de la Croix-Rouge d’Aubange, avant la remise des brevets à midi.

Le dernier après-midi, enfin, les enfants auront un aperçu du bénévolat à la Croix-Rouge en se rendant dans une maison de repos de la région où ils vont remettre les cadeaux réalisés, mais aussi aider au goûter et participer à un échange intergénérationnel.