Bertogne : cinquante scouts évacués à Givry

Le bourgmestre de Bertogne n’a voulu prendre aucun risque. Les jeunes ont passé la nuit à l’abri des intempéries. “Le responsable, inquiet, m’a téléphoné mercredi vers 18 heures, explique Jean-Marc Franco. Je me suis rendu sur place et j’ai constaté que certaines tentes bougeaient. La sécurité des jeunes n’était, semble-t-il, pas assurée et j’ai directement contacté la zone de secours Luxembourg. Décision a été prise de procéder à l’évacuation. Les cinquante scouts ont été relogés, pour une nuit, dans la salle du village et le local de gymnastique.”

Jeudi matin, les jeunes gens ont poursuivi leurs préparatifs. Le capitaine Marc Javaux de la zone de secours Luxembourg s’est rendu sur place pour contrôler les structures en place. “Ce camp se compose d’un grand chapiteau et de tentes affectés, respectivement en réfectoire et dortoirs, précise-t-il. Une série de demandes et de conseils, comme le renforcement de l’arrimage et la modification des fixations des piquets, à 45 degrés et non à la verticale, ont été formulés. Je leur ai conseillé, par ailleurs, de contrôler deux fois par jour si les attaches sont bien tendues et de veiller à ce que des poches d’eau ne se forment pas sur la toiture du chapiteau. En ce qui concerne le groupe électrogène, il devra être vérifié par un organisme agréé vu le risque lié à l’humidité.”

Si tout est en ordre, le camp du Chiro Pol-Opwijk pourra débuter ce vendredi. Les animateurs, responsables du montage, devraient être rejoints par 170 enfants. “Il a été convenu que la coordinatrice Planu de la commune de Bertogne s’assure, vendredi matin, que les jeunes ont bien répondu aux demandes et que la sécurité de tous est assurée. Le cas échéant, le camp sera maintenu”, conclut Marc Javaux.