Marche-en-Famenne : chasse aux sangliers dans le quartier des Rossignols

Les sangliers perturbent la quiétude du quartier des Rossignols, situé à deux pas du centre-ville de Marche-en-Famenne. Des dégâts très importants constatés dans les jardins, pelouses et plantations ont fait réagir les riverains. Les plaintes se sont multipliées ces derniers mois. La Ville et le Département de la Nature et des Forêts ont décidé d’élargir le périmètre d’action pour limiter drastiquement le nombre de sangliers errants. Cette décision est l’aboutissement de plusieurs démarches menées par l’échevinat de l’Environnement.