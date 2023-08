Concrètement, ces travaux permettront la réfection des couches supérieures des revêtements de la N89 sur une distance d’environ 4 kilomètres. Des réparations localisées en profondeur seront également effectuées.

Les conditions de circulation seront modifiées du 16 août au 18 septembre :

En direction de la France, pour tous les usagers, véhicules légers comme poids lourds, une voie sera maintenue sur la N89 entre Noirefontaine et le Beaubru avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

En direction de Recogne, pour les véhicules légers, entre le Beaubru et le carrefour avec la N828, la circulation s’effectuera sur une voie avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Les usagers seront ensuite déviés via la N828 (Bouillon), pour les poids lourds, une déviation sera mise en place via la N83 vers Florenville, puis la N85 vers Neufchâteau et ensuite la N40 pour gagner l’autoroute E411/A4.

Ce chantier représente un budget de 1,1 million € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.

À partir de la fin du mois d’août, pour une durée d’un mois, un chantier d’environ quatre kilomètres sera en mené sur la N89 en France. Il impactera la nationale en Belgique depuis la frontière sur un kilomètre : depuis la France, en Belgique, une seule voie sera disponible ; vers la France, en Belgique, une voie sera maintenue, basculée à contresens, sur un km avant la frontière.