Un camp de 200 scouts évacué à Bertogne

Depuis 11h et le début de l’alerte jaune de l’Institut royal météorologique, la zone de secours a accumulé environ 70 interventions liées à la pluie et au vent. Il s’agissait essentiellement de dégagements de voiries et de dégâts liés à des chutes d’arbres ou à des inondations.

Autant d’opérations qui se sont cumulées à une activité “de routine” assez soutenue pour la zone, avec notamment plusieurs accidents de la route, a expliqué le commandant Thiry, assurant que cela avait été gérable car étalé sur l’après-midi.

Intempéries: quelques scouts inquiets

Au niveau géographique, les pompiers ont eu à intervenir un peu partout sur le territoire de la zone, de Virton à Bastogne, avec des interventions plus nombreuses dans le sud de la province de Luxembourg en début de soirée.

Les pompiers restent cependant sur le qui-vive pour la soirée et la nuit, car l’alerte jaune de l’IRM aux orages ne prendra fin que jeudi matin. Le vent était d’ailleurs en train de se lever en début de soirée, notait le commandant Thiry, se voulant particulièrement attentif à la situation des camps des mouvements de jeunesse.

Par mesure de précaution, un camp avec 200 jeunes s’est d’ailleurs mis à l’abri du côté de Bertogne, après que quelques enfants eurent fait part de leurs inquiétudes face aux intempéries.