Les libraires et bouquinistes ouvriront leurs portes jusqu’à minuit. “Une ambiance propice à la flânerie est créée dans le village mis en piétonnier, explique Alexandra Xuereb, coordinatrice à l’Office du tourisme. Les libraires et la galerie d’art participent à cette nocturne, tout comme les artisans locaux. Ils présentent leur savoir-faire : fabrication de papier à l’ancienne et de papier marbré, reliure ou encore calligraphie.”

Plusieurs groupes musicaux se produiront à travers tout le village et proposeront une atmosphère différente à chaque coin de rue. Les chefs des huit restaurants de Redu réveilleront les papilles. Des spots cosy permettront de se poser en soirée, avec bar et petite restauration.

Les nouveautés ? Un coin pour les enfants a été spécialement aménagé avec des activités diverses en lien avec le livre. Dans le cadre des “petits marchés de Redu”, le public découvrira des producteurs et artisans régionaux. Place de L’Esro, un bar sera tenu par la brasserie Lesterny Bîre Compagnie. À 23 heures, un spectacle son et lumière remplacera le feu d’artifice.

Quant aux traditionnelles 24 heures d’impro, elles seront à nouveau proposées par le Lux Friday Jazz, devant La Reduiste. Une animation insolite toute la nuit avec les 24 heures de Jazz et de Swing non-stop.