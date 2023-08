On a bu plus de 200.000 litres de boissons durant la foire et la kermesse de Libramont !

Entre 250 et 300 exposants ont recours au service de la brasserie Maziers pour assurer les besoins relatifs aux boissons. Beaucoup de marchands, mais aussi des officiels, font appel à Maziers. "On livre à beaucoup de stands qui proposent des boissons, mais aussi à certains exposants de l’Ardenne Joyeuse ou encore le traiteur Paulus qui s’occupe des réceptions officielles au LEC. L’auberge de la ferme a aussi recours à nos services", complète-t-il.

Un stockage de 600 m2 sur le champ de foire

Avant la foire, l’équipe de Maziers s’occupe de tout. Montage des tonnelles, des tables, installations des pompes et surtout livraison des boissons. Et pour l’occasion, un centre logistique est installé directement sur place. "Nous disposons d’un espace de 600 m2 au Wamerou, le centre technique du LEC. C’est là que nous stockons nos boissons et que nos bureaux sont installés. On livre exclusivement pendant la nuit nos clients, car en journée, c’est trop compliqué et trop dangereux de se faufiler avec les voiturettes dans la foule", précise Fabrice Maziers.

Les clients passent leur commande via e-mail, par téléphone ou via une plateforme en ligne et dès le lendemain matin, vers 5 heures ou 6 heures, la commande se trouve au stand du demandeur. Sur la foire, cela représente plus de 1 000 livraisons, environ 4 par clients. Mais en plus des livraisons sur le champ de foire, il y a aussi celles de la kermesse de Libramont à assurer. "Pour la kermesse, il y a une vingtaine de buvettes à réapprovisionner. Il y a moins de travail au niveau logistique, mais ce sont de gros volumes. Le stock de boissons pour la kermesse se trouve sur notre site de Recogne, à l’ancien ‘Ardennes Boissons’. Le Wamerou, c’est uniquement pour le champ de foire. On livre chaque buvette 4 fois, on peut compter une petite centaine de livraisons rien que pour la kermesse", rajoute le brasseur.

Démontage sous la pluie et dans le noir

Le lundi de la foire, dès 19 h 00, toute l’équipe s’attelle au démontage des stands, machines et tables. Un travail titanesque. "Les gens ne se rendent pas compte, on démonte tout du lundi au jeudi soir. Imaginez. Ce lundi, nos collaborateurs ont démonté les installations sous la pluie à l’aide de leur lampe frontale, le tout, dans la boue. C’était vraiment compliqué", précise-t-il encore. Cette année, 150 000 litres de boissons ont été consommés sur le champ de foire (softs + alcools). Pour la kermesse, c’est un chiffre de 50 000 litres que le brasseur accepte de nous communiquer.

Au total, pour les clients de Maziers, on peut donc estimer à 200 000 litres de boissons consommées pour la foire et la kermesse. Pour connaître le total exact, il faudrait aussi rajouter les exposants et brasseries présents, notamment, sur l’Ardenne Joyeuse et qui n’entrent pas forcément en compte dans ce calcul. "Je pense que c’est une bonne année, le monde était là. Quand il fait chaud, on boit plus de softs et quand il fait plus frais, comme cette année, on se dirige plus facilement vers les bières. Mais cela reste un événement festif, donc les gens boivent", constate Fabrice Maziers.

Le chef d’entreprise termine notre entretien en voulant remercier ses équipes et une personne en particulier. "Je tiens vraiment à saluer le travail de notre chef d’orchestre depuis plus de 10 ans, à savoir Luc Weiler. C’est lui qui assure la coordination et la réussite de l’entreprise durant la foire de Libramont", termine-t-il.