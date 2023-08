Statues-en-Marche : “on n’avait encore jamais eu de météo capricieuse”

Comme lors des années précédentes, l’organisation espère attirer au moins 50.000 visiteurs sur l’ensemble du week-end... Si la météo ne joue pas les trouble-fêtes. “On a déjà eu un samedi avec quelques averses mais il avait fait très beau le dimanche et on a aussi eu une édition masquée à cause du Covid-19. Mais une météo capricieuse comme celle annoncée ce week-end, on n’avait encore jamais vraiment eu. On se demande un peu à quelle sauce on va être mangé”, explique Cédric Monnoye, de l’asbl “C’est tout com”, en charge de l’organisation. “Ces artistes exercent une performance physique de plein air dans des costumes fragiles qui ne peuvent pas trop souffrir de la pluie. On annonce par ailleurs trop de vent que pour mettre des tonnelles.”

Deux soirées pour sauver l’équilibre budgétaire

Malgré cette incertitude, l’homme invite les visiteurs à se rendre à Marche-en-Famenne ce week-end. “Restez bien connectés car en fonction des prévisions, on pourrait faire jouer les artistes quand la météo le permet. On a des lieux naturellement protégés comme des ruelles couvertes grâce à l’Horeca ou d’autres commerces, sous des arbres, etc. On a également deux scènes sur lesquelles on peut faire jouer les statues. ”

Cédric Monnoye précise par ailleurs que deux soirées sont prévues : le samedi dès 21 heures, les plus grands succès des mythiques Gauff’et le lendemain, à partir de 20 heures, Franz Goovaerts et ses musiciens qui plongeront le public dans l’univers du King, Elvis Presley. “Si les gens viennent à ces soirées et consomment, ça sauvera l’équilibre budgétaire de l’événement qui reste très précaire. ”