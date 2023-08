La fête au parc Foncin le 15 août à Virton

Une belle grande plaine de jeux a été installée pour plusieurs âges et même pour les PMR. Quelques jolis bancs confectionnés par les ouvriers ont aussi pris place. Nous avions présenté les grands axes de cette rénovation en compagnie de l’échevine Annie Goffin, dans nos éditions du 14 juin dernier.

Allez-y à vélo !

Afin d’inaugurer ces premières actions déjà présentes dans le but de redynamiser le parc, les citoyens et la Ville ont décidé d’organiser une journée festive et familiale dans le parc Foncin le mardi 15 août à partir de 11h. De nombreuses activités pour les enfants et pour les familles seront proposées gratuitement: scène ouverte avec la "musique Itinérante" (Guido, Bilo et Cécile), Alice Brause et Grégory Clesse, contes de Carine la fée des feuilles, jeux en bois, badminton, coin lecture. Et pour les gourmands ? Seront proposés: petit bar local, food truck, glaces de Laitalage d’Hélène et ambiance pique-nique pour cette belle journée familiale ! En vue de favoriser la mobilité douce lors de cette journée, un parking à vélos surveillé sera à disposition gratuitement pour les cyclistes. D’autres idées sont en cours d’élaboration, par exemple une piste de pétanque, des espaces artistiques…

Chaque année le 15 août ?

Et si la fête du Parc Foncin ce 15 août rencontre un bon succès, les organisateurs envisagent de la remettre sur pied chaque année le 15 août, en bord de l’avenue Bouvier. Alors, n’hésitez pas dans quelques jours à fêter ce nouvel espace convivial en plein centre de Virton.