Pourquoi cette commune belge a restreint sa consommation d’eau malgré les averses

Les restrictions en question ? Limitation de l’arrosage des jardins, des pelouses et des cours mais aussi des pistes équestres et des zones de manœuvre des véhicules. Elles concernent également les zones plus publiques, comme pour le nettoyage des trottoirs, sentiers, rues et rigoles ainsi que des terrasses et l’arrosage des terrains de sport. Le remplissage des piscines est également concerné, ainsi que l’arrosage des voitures et des bâtiments. Une exception est faite dans le cadre de travaux qui rendent le nettoyage du bâtiment indispensable. Pour finir, le stockage et remplissage de citerne est également limité.

Heureusement pour les habitants de Gouvy, le mois de juillet a été couvert d’averses. Mais l’échevin ne considère pas la pluie comme un avantage : “Ce n’est pas parce qu’il a beaucoup plu que la production a augmenté ou s’est stabilisée. Au contraire, les indicateurs que l’on a vont dans l’autre sens. Les pluies de ces dernières semaines ont ruisselé et n’ont pas vraiment fait remonter le niveau des nappes phréatiques”, a-t-il expliqué.

Le retour des chaleurs, prévu pour mi-août, ne le rassure pas non plus. “On ne sait pas comment seront septembre et octobre. C’est donc une manière d’anticiper”, a-t-il déclaré.