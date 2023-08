"Flammes" du 10 au 12 août à Bomal : une balade théâtrale à la lueur des flambeaux qui ne vous laissera pas figés

"Le thème de cette 23e édition est"Cœur de pierre", confie Luc Godart, l’un des cinq membres de l’atelier d’écriture des diverses saynètes avec Delphine Piroton, Sylviane Restiaux, Nancy Collard et Christine Walczynski. Des saynètes qui feront donc la part belle aux rochers et pierres de légende de la région de Durbuy: la Roche à Frêne, le rocher aux Corneilles, la Croix du curé de Xhignesse et bien entendu les menhirs et dolmens du village voisin de Wéris. Une nouvelle fois, nous avons pu compter sur le dynamisme de 17 comédiens issus de la région pour animer ces différentes situations qui feront la part belle à l’imaginaire. Avec toujours deux degrés de lecture dans textes à vocation satiriques: l’un accessible aux tout petits et un autre, un rien caché, pour ceux qui savent lire entre les lignes. N’oublions pas non plus nos plus de 200 bénévoles issus de la région sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu"

Des animations à foison

Comme à l’habitude, les départs des balades s’échelonneront toutes les dix minutes entre 19 h 30 et 22 h 10 au départ du parc en contrebas du château de Bomal. La présence est toutefois souhaitée 30 minutes à l’avance. Avant chaque départ, à 20 h, il sera également possible, cette année encore, d’apprécier le spectacle des Flammèches, soit neuf jeunes comédiens bomalois.

Si les balades théâtrales constituent évidemment l’essence de cette manifestation qui chaque année draine de nombreux visiteurs, il n’en reste pas moins que ces derniers viennent également à Bomal pour les plaisirs de la bouche et autres produits régionaux proposés à l’issue de la promenade par les commerçants ou associations locales.

Des animations musicales sont également au programme chaque soir: 3..4 et Diaton le jeudi 10 août, Airboxes et Tribal Folf le vendredi 11, La Rawette et Nisia Trio le samedi 12. Et, à la fin de chaque soirée, il ne faudra pas louper le spectacle sons et lumières avec ses effets pyrotechniques.

Entrées (balade + site): 7,50 € pour les enfants et 13,50 € pour les adultes

Toutes les infos au 086/21 24 84 ou sur www.flammes.info. Réservations uniquement via www.flammes.info.