Arbres et branches sur la chaussée : encore cinq interventions des pompiers

Des chutes d’arbres et de branches ont encore nécessité l’intervention des pompiers de la zone de secours Luxembourg dimanche soir et en début de nuit. En effet, entre 18 heures et minuit, ils sont intervenus à cinq reprises pour dégager des chaussées entravées partiellement ou totalement dans les communes de La Roche-en-Ardenne, Erezée et Marche-en-Famenne.