Autoroute E 411 : lancement du chantier de réfection de Verlaine à Transinne

Ces travaux permettront de réhabiliter la E 411 sur près de 19 km, uniquement en direction de Namur. Les couches supérieures du revêtement de l’autoroute seront traitées sur l’ensemble de sa largeur (bande d’arrêt d’urgence, voies de droite et de gauche) et des réparations de béton seront localement effectuées.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les opérations s’organiseront en deux phases.

De la mi-août août jusqu’au 6 octobre, le chantier se concentrera entre les échangeurs n° 24 “Transinne” et n° 25 “Libramont-Chevigny”. La circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h :

· En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembourg ; l’accès à l’E411/A4 depuis la N89 via l’échangeur n° 25 “Libramont-Chevigny” sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n° 26 “Verlaine”.

· En direction du Luxembourg, les usagers circuleront sur la voie de droite.

Cette configuration sera progressivement mise en place entre le 8 août en soirée et le 16 août.

La seconde phase débutera après l’hiver 2023, au printemps 2024 et devrait durer environ un mois. Elle s’étendra entre l’échangeur n° 26 “Verlaine” et l’échangeur n° 25 “Libramont-Chevigny”. Les dates précises et modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

Ce chantier représente un budget de 5,95 millions € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. L’entreprise Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.