Entre 2019 et 2022, ce dernier leur a fait vivre un enfer, les menaçant d’attentats punissables d’une peine criminelle.

Des tonnes de messages plus orduriers les uns que les autres, sans compter les menaces verbales, figurent au dossier.

Le prévenu est en récidive légale suite à une condamnation du tribunal de Charleroi à un an de prison pour violences sur sa compagne.

Représenté par son avocat

La famille, occupant le banc des parties civiles, a déjà déposé de nombreuses plaintes. Elle était présente lors de l’instruction d’audience, au contraire du prévenu qui s’était fait représenter par son avocat, Me Dimitri De Coster. Papa, maman, frères et sœurs âgés d’une vingtaine d’années, sont restés très dignes, mais dégageaient une infinie tristesse.

Harcèlement et menaces de mort

"C’est très pénible de devoir porter plainte contre son propre enfant, plaide leur avocat Me Marc Kauten, mais c’est aussi pénible de se faire harceler et menacer de mort par les siens. C’est un traumatisme pour chacun d’entre eux, ils se sentent trahis.

S’il avait eu le courage d’être présent aujourd’hui, le prévenu aurait pu se rendre compte de l’état dans quel état il a plongé sa famille. Cette famille voudrait que ce calvaire cesse à jamais."

Interdiction du moindre contact avec sa famille

La représentante du ministère public avait requis deux ans de prison et 800 € d’amende. Pour la défense du prévenu, qui habite aujourd’hui à Charleroi, et qui est en aveux, Me De Coster a plaidé sur la peine en estimant qu’un emprisonnement serait contre-productif pour quelqu’un qui cherche à se reprendre en mains.

Le jugement du président du tribunal, André Jordant, a condamné le prévenu à la peine requise, mais il bénéficie d’un sursis de cinq ans tant pour la peine de prison que celle d’amende.

Un sursis accordé sous réserve du respect de plusieurs conditions dont celles de suivre un traitement psychologique, de s’abstenir de toucher à l’alcool et de ne plus avoir le moindre contact avec les membres de sa famille.