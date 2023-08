Tickets de train jeunes et seniors : le PS veut des garanties du ministre Gilkinet

Les Aînés et Jeunes socialistes luxembourgeois viennent de monter au créneau pour dénoncer le changement de calcul du prix des tickets jeunes, pour les moins de 26 ans, et seniors, pour les plus de 65 ans, à la SNCB. Ils veulent des garanties du ministre Gilkinet. Ces deux catégories d’âge craignent de ne plus pouvoir voyager à un prix avantageux si le nouveau contrat de gestion met fin à la formule forfaitaire.