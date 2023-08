Libramont : Martelange.lu reprend le Delhaize de Recogne

L’administrateur précise, par ailleurs, que plus de 80 collaborateurs œuvrent au développement de Martelange.lu, une entreprise familiale active dans plusieurs domaines, comme le commerce de détails, les services et biens divers, des magasins spécialisés comme la vinothèque ou Léonidas, des stations-service, de l’immobilier et même du marketing.

Jérôme Jamart et ses collègues Tam Dersan, directeur commercial et Steven Flamme, directeur financier, planchent sur le projet de reprise du Delhaize de Recogne depuis cinq mois. “Dès l’annonce de Delhaize de franchiser, j’ai pris mon téléphone pour les contacter et lancer le projet. C’est aujourd’hui officiel, depuis ce mardi, ils sont les nouveaux gestionnaires de ce Delhaize implanté historiquement dans la région.”

Pour Tam Dersan, la force de ce magasin ce sont les collaborateurs. “Ils sont compétents et professionnels et nous savons que nous pouvons compter sur eux. L’emploi sera bien sûr sauvegardé entièrement, ce qui porte le nombre de collaborateurs de Martelange.lu à plus de 140 personnes.”

Afin de soutenir au mieux le magasin libramontois, une nouvelle structure a été créée par la maison mère de Martelange.lu, à savoir, Lion’s Retail. Le groupe Delhaize a réuni les syndicats et le conseil d’entreprise ce lundi afin de communiquer sur les détails de cette reprise à l’ensemble du personnel concerné.

La suite ? Pour l’heure, l’entreprise Martelange.lu souhaite prendre le temps de rencontrer tous les collaborateurs avant de communiquer plus en détail. “Nous ne manquerons pas de donner des informations complémentaires dès que nous pourrons évoquer la suite des évènements. Nous nous réjouissons toutefois de voir que trois ans après le décès de Denis Van den Abbeel, ses enfants restent impliqués dans le développement de la société familiale en poursuivant les rêves de leur père”, conclut Jérôme Jamart.