Reprise du Delhaize de Recogne : “Tous les emplois seront maintenus”

Le personnel libramontois va-t-il, à nouveau débrayer, comme en mars dernier ? Impossible de connaître ses intentions, à ce stade. L’annonce de la reprise par Martelange.lu, installé à Rombach- Martelange, au Grand-Duché, a, semble-t-il, été perçue favorablement à Libramont. En effet, Jérôme Jamart, administrateur de cette entreprise grand-ducale, est bien connu des Libramontois. Son père faisait partie des membres du personnel qui ont ouvert le magasin en 1975. Sa mère a, elle aussi, fait carrière là-bas et il y a travaillé comme étudiant.

Jérôme Jamart et ses collègues Tam Dersan, directeur commercial et Steven Flamme, directeur financier, planchent sur le projet de reprise depuis cinq mois. “Dès l’annonce de Delhaize de franchiser, j’ai pris mon téléphone pour les contacter et lancer le projet, souligne-t-il. C’est officiel, depuis ce mardi, ils sont les nouveaux gestionnaires de ce Delhaize. Afin de soutenir au mieux le magasin de Recogne, une nouvelle structure a été créée par la maison mère, à savoir Lion’s Retail. Le groupe Delhaize a réuni syndicats et Conseil d’entreprise ce lundi afin de communiquer sur les détails de cette reprise à l’ensemble du personnel concerné.”

Les conditions de travail seront-elles modifiées ? “D’après les informations en notre possession et suivant les échanges avec la direction Delhaize, le magasin de Recogne compte actuellement 54 salariés, précise Jérôme Jamart. Après la reprise, l’ensemble des avantages salariaux seront bien évidemment maintenus et tous les emplois seront conservés.”

Sa réaction à propos de la mise en place d’un plan d’actions ? “Nous sommes conscients que cette situation n’est pas agréable pour les salariés. Je n’ai pas de boule de cristal, bien sûr, mais j’espère surtout que nous pourrons faire preuve de professionnalisme et travailler ensemble, comme une seule et même équipe, et accueillir dans notre magasin les clients qui nous font historiquement confiance. J’ai hâte d’être à la première réunion pour faire connaissance avec l’équipe. Je suis convaincu que je rencontrerai un groupe de collègues professionnels et expérimentés. J’attends avec impatience la suite des événements et je suis certain que, grâce à l’ensemble du personnel, le magasin est promis à un bel avenir.”