Il harcèle ses voisins à Libramont et dégrade leur jardin: il devra leur verser 7 500€

Et tout y passe: bande de pelouse détruite à moyen de désherbant Roundup ; tontes de pelouse incessantes de la part du voisin (parfois deux fois par jour) ; utilisation d’une scie circulaire dès 6 h 30 du matin ; arbres fruitiers et arbustes découpés et entaillés ; menaces, insultes et chants à connotation sexuelle.

La dame victime a fini par tomber en dépression. Entre 2015 et 2021, le couple a porté plainte 27 fois pour ces divers agissements.

Le parquet avait requis 18 mois de prison contre le prévenu, harceleur récurrent.

Et ce mardi, la juge Carine Thomas a prononcé son jugement: Pierre Nollevaux, 58 ans, est condamné à 18 mois de prison et 4 000 € d’amende, avec un sursis de 3 ans pour la 1/2 de la peine de prison et de l’amende.

Au civil, le prévenu va devoir sortir son portefeuille. Il devra réparer le jardin de ses voisins pour un montant de 7 500 €. Au titre de dommage moral, il doit verser 1 000 € provisionnels à chacun des deux voisins. Sans compter 4 450 € à la voisine pour ses frais de consultation psychologique et 960 € au mari pour les mêmes raisons.

Quant au sécateur à manche vert qui a servi à dégrader les arbustes et arbres fruitiers, il reste confisqué par la Justice.