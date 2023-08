Kayaks sur l’Ourthe et la Semois : les perspectives sont bonnes

” Habituellement, nous accueillons 300 kayakistes par jour : en une semaine nous en avons compté environ 500, souligne Adrien Kos de la société Outdoor Center de Houffalize. La reprise de la navigation sur l’Ourthe, après une interdiction de la mi-juin à la fois du mois de juillet, n’a pas attiré la foule car il ne faisait pas beau. Lundi, il y avait trop d’eau et, chez nous, les kayaks sont restés à quai. Après tous ces aléas climatiques, nous espérons que les conditions resteront bonnes au moins jusqu’à la fin du mois d’août. Nous avons déjà de nombreuses réservations.”

À La Roche-en-Ardenne, Manu Goldschmidt de la société Ardenne Aventures, s’attend, lui aussi, à voir le nombre de réservations grimper en flèche à la location de kayak mais se désole de ne plus pouvoir louer des pédalos et des paddles. “Nous autorisons à nouveau la circulation de nos kayaks sur l’Ourthe, de Nisramont à Maboge. Les conditions sont bonnes et, désormais, les deux tronçons sont accessibles : c’est super”, explique-t-il. En revanche, les activités nautiques, comme le pédalo et le paddle, sont toujours à l’arrêt entre les deux ponts. En effet, le samedi 29 juillet un câble du contrepoids s’est détaché au niveau du barrage et il n’y a plus eu de retenue d’eau. Des pédalos et la terrasse ont été endommagés. Le manque à gagner pour nous est important. Nous ne savons pas quand le barrage sera, à nouveau, opérationnel.”

Sur la Semois, le retour des kayaks, au début du mois d’août, a été accueilli avec enthousiasme par les vacanciers toujours bien présents dans les campings de la région. “Nous sommes contents car on a bien travaillé malgré la pluie. indique Robert Zorilla, le gérant de Semois Kayak. Rien ne rebute la clientèle hollandaise ! Cela dit, on ne peut pas parler de grosse affluence. La météo maussade n’attire pas la foule. Le nombre de kayakistes variait vraiment d’un jour à l’autre. À présent, le retour du soleil va booster la fréquentation. Les perspectives sont bonnes, je l’espère, jusqu’à la fin du mois d’août. ”