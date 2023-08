Meix-devant-Virton: une nouvelle crèche privée, qui bénéficie d’une aide communale, va ouvrir

C’est l’aboutissement d’un projet de Céline Lenoir: "La construction de notre projet touche à sa fin. Au début janvier 2021, une maison près de chez nous est mise en vente. Beaucoup de questions, de réflexions et de discussions. Démarrer un si grand projet avec un bébé d’un an et venant d’apprendre il y a peu de temps que Baby 2 était en route, mérite réflexion. Serions-nous capables de nous lancer dans cette aventure ? Une semaine plus tard, la décision était prise et nous achetons la maison. Que l’aventure commence !"

Céline Lenoir est déjà propriétaire d’un établissement identique au 25, rue Maurice Grévisse à Rulles (Habay).

La crèche est la bienvenue

C’est sur fonds propres que la citoyenne méchoise achète et transforme la maison à quelques mètres de chez elle, ce qu’elle voulait pour éviter la route.

Aujourd’hui, tout prend forme et l’on distingue ce que sera l’endroit, après autorisations.

La crèche pourra accueillir 21 enfants de 0 à 3 ans issus de la commune. Le rez-de-chaussée se compose d’un sas d’entrée, salle de jeux, coin change avec toilettes enfants, chambre, cuisine et bureau de la direction.

À l’étage, on découvre une salle de jeux, un coin change, une chambre, des sanitaires pour adultes, un local de stockage et un local du personnel.

À cette infrastructure, il faut ajouter une cour extérieure.

La Commune dégage un subside exceptionnel

Les élus communaux souhaitaient créer une crèche, mais c’était trop lourd pour les finances communales. Dès lors, ce service, qui va bénéficier aux citoyens de Meix, intéresse la Commune qui octroie un subside exceptionnel de 25 000 € destinés à l’acquisition du matériel nécessaire à l’ouverture. Le bourgmestre Pascal François précise: "Madame Lenoir doit s’engager à ce que le service de crèche soit maintenu sur le village de Meix-devant-Virton pendant une période de minimum cinq ans. Si ce service venait à disparaître ou être délocalisé, un remboursement de la subvention lui sera demandé."

Quant à son infrastructure à Rulles, elle est reprise en location.

Crèche "Les Petits Lionceaux", rue Eaubruchet, 23 à Meix-devant-Virton, 0499 31 41 90 – Facebook: les petits lionceaux – e-mail: celinelespetitslionceaux@gmail.com. Ouverture du lundi au vendredi de 6 h à 19 h.