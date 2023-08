Arnaques par téléphone en province de Luxembourg : la police met les citoyens en garde

Dans la commune de Saint-Hubert, par exemple, une personne a téléphoné récemment aux habitants en se faisant passer pour l’agent communal en charge du service énergie de la Commune. Le modus operandi ? L’escroc annonce au citoyen qu’il a droit à une prime énergie de plusieurs centaines d’euros, demande le nom de sa banque et l’invite à sortir sa carte bancaire et son digipass pour compléter les informations et, ainsi, lui payer cette prime.

” Il ne s’agit absolument pas d’une employée de la Ville de Saint-Hubert, a averti l’administration communale sur les réseaux sociaux. Quel que soit le service, communal ou autre, lorsque l’on doit vous verser un montant, pour une prime, par exemple, on ne vous demande jamais vos codes secrets ou de faire une manipulation via votre digipass. Les personnes abusées sont invitées à porter plainte immédiatement auprès des services de police.”

Le commissaire Vincent Léonard, chef de corps de la zone Semois et Lesse, précise qu’en moyenne, il reçoit une à deux plaintes par jour pour des tentatives d’arnaque de ce type. “Notre zone n’est pas la seule concernée, précise-t-il. “Ces escrocs sévissent dans toute la province. Une action de prévention, à mener à l’échelle de la province de Luxembourg, se prépare en collaboration avec les services du gouverneur Olivier Schmitz. Dès la rentrée de septembre, les publics plus vulnérables, comme les aînés, seront avertis du danger via différents canaux. Des affiches avec un QR Code seront, par ailleurs, placées dans les administrations communales et les autres bâtiments publics.”

Dans la zone de police de Gaume, les communes de Chiny, Etalle et Meix-devant-Virton sont particulièrement touchées par cette usurpation d’identité. “Nous avons été informés qu’actuellement, des escrocs se font passer par téléphone pour des employés de votre administration communale pour vous proposer une soi-disant prime environnement/énergie, prévient la police sur sa page Facebook. Il s’agit d’une tentative d’escroquerie, leur but étant de vous soutirer vos données et codes bancaires. Surtout ne les communiquez pas ! En cas de doute, contactez ou consultez toujours votre administration communale via les canaux officiels, comme le téléphone ou l’adresse électronique.”