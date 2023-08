Fête médiévale à Bouillon : clap 36e !

La 36e Fête médiévale se déroulera à Bouillon ces 12 et 13 août. Durant deux jours, des dizaines d’artisans venus des quatre coins d’Europe feront découvrir les meilleurs produits du Moyen Âge, de l’hypocras à hydromel en passant par les objets en cuir et les costumes médiévaux. ​Les échoppes seront réparties sur trois sites : les esplanades du château et de l’Archéoscope et à proximité du Pont de la Poulie.