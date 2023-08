Le voleur des cabanons à Libramont reste en prison

Ils se sont spécialisés dans le vol des cabanons de jardins dont ils dépouillent les outillages pour les revendre au magasin Cash Converters d’Arlon. Lors des instructions d’audience, au contraire de Steve Devaux, David Goffin ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel d’Arlon. Le premier a bénéficié d’un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive, au contraire de l’absent.

Avoir peur de se retrouver devant un juge n’est pas une excuse

Le 3 juillet dernier, David Goffin a été arrêté à son domicile et incarcéré à la prison d’Arlon. Il a fait opposition au jugement en espérant pouvoir bénéficier de la même clémence que son complice. Avec son avocate actuelle, Me Audrey Lissoir, il a expliqué que son ancien conseil avait refusé de le défendre car il n’avait pas l’assurance de pouvoir être payé pour ses services, qu’il avait bien reçu la convocation d’un huissier mais qu’il travaillait le jour de l’audience. Il ajoute qu’il n’aime pas être au tribunal et qu’il avait pris peur de se présenter seul.

Le tribunal a suivi la position du ministère public en balayant des arguments très flous du détenu. "En tout état de cause, constatent les attendus du jugement, le prévenu ne convainc pas le tribunal de n’avoir pas pu bénéficier d’une demi-journée de congé ou de se faire représenter. À tout le moins, il aurait pu prévenir de son absence en temps utiles. Concernant la crainte que quiconque peut éprouver à l’idée de comparaître devant un tribunal correctionnel, elle n’est pas de nature à excuser une absence à l’audience, sauf à vider l’instruction criminelle de toute substance ".

Le tribunal a déclaré l’opposition non avenue et condamné David Goffin à regagner la prison.