Stop à l’agressivité dans les recyparcs : un clip de sensibilisation à découvrir

Idélux Environnement occupe plus de 250 personnes. Au sein du service recyparcs, ce sont plus de 120 personnes qui accueillent, 6 jours sur 7, les citoyens et entreprises des 55 communes affiliées à l’Intercommunale. Le métier de préposé de recyparc est varié et requiert de nombreuses compétences : vigilance à la sécurité, maîtrise des consignes de tri, savoir-faire dans la gestion informatisée et habileté dans la gestion des conflits.

Agressivité verbale, voire physique

”Les préposés sont les spécialistes des recyparcs , indique l’intercommunale dans un communiqué. Ils sont les mieux placés pour orienter les citoyens en cas de doute, pour faire respecter les règles de tri et veiller à la sécurité de tous, mais ce n’est pas toujours facile. Par méconnaissance ou par manque de civisme, il arrive que certaines règles ne soient pas respectées. Garants de la sécurité et de la qualité du tri, les préposés rappellent alors les consignes. Malheureusement, leurs conseils sont parfois mal perçus et le personnel des recyparcs peut être confronté à un manque de considération ou une agressivité verbale, voire physique.”

” De leurs côtés, les difficultés de la journée amènent parfois les préposés à des réactions trop directes qui peuvent être mal interprétées… Stop, prenons du recul. Rappelons-nous que le préposé ne fait pas cela pour nous ennuyer. Soyons compréhensifs et surtout, restons courtois. “Bonjour”, “Puis-je vous aider ? ”, “Merci pour le rappel”, “Au revoir” …

Le clip de sensibilisation est à découvrir en télé sur La Une, Tipik, AB3, sur les réseaux sociaux des intercommunales ou via le lien ci-dessous.

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=a92Fww_bAbQ