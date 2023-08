Bernard Jadoul, le "Silver Fox" du CMH prend congé de son hélico (vidéo)

Une passion dévorante

Originaire d’Awenne (Saint-Hubert), Bernard Jadoul n’a jamais compté ses heures, ni même ses kilomètres d’ailleurs. Son métier, la médecine d’urgence, c’est bien plus qu’une vocation: c’est une passion qui l’anime depuis des décennies. Une passion prenante où il s’inflige une extrême rigueur à l’image des événements qu’il dirige médicalement. "Pour la Foire de Libramont, par exemple, je mets souvent mes équipes à l’épreuve. Je leur lance des exercices en pleine Foire pour les entraîner et parer à toute éventualité. Il faut pouvoir anticiper et être prêt pour tout dans ce métier", explique-t-il.

Lorsqu’il évoque ses 18 ans années en hélico, les émotions prennent le dessus. Pas une larme devant nous, sans doute par pudeur, mais on sent bien à quel point l’homme est ému de la situation. "Mon problème, c’est que je ne sais pas m’arrêter. J’ai adoré ce travail et cette expérience tellement humaine. J’ai travaillé avec des personnes extrêmement compétentes. Nous avons vécu des choses incroyables, parfois très dures. Ce que je retiendrai, c’est cet aspect familial de l’équipe. J’aurais bien continué quelques années, mais le directeur médical a estimé qu’il était temps pour moi de partir. Et je pense que c’était sans doute une bonne décision", assure-t-il.

Et désormais, que faire ? Bernard Jadoul évoque sa famille, ses 6 petits enfants particulièrement ou encore une passion pour la randonnée et la photographie. Il aura néanmoins une pensée pour les jeunes médecins: "si je peux leur donner un conseil, c’est de ne pas négliger sa vie privée. Mais je pense que la nouvelle génération a bien intégré cela", reconnaît-il en laissant sous-entendre que le monde de la médecine fera encore partie de sa vie pour un bon moment.

Plus de 2 400 interventions en hélicoptère et autant de souvenirs

L’hélicoptère du CMH. ©EdA

Le lundi 7 août, Bernard Jadoul vivait donc sa dernière garde comme médecin au CMH de Bra-sur-Lienne. Lui qui n’a jamais voulu se mettre en avant, lui qui a toujours souhaité rester le plus discret possible ne se doutait pas de ce qui l’attendait. "Le matin de la fin de ma garde, j’ai croisé quelques infirmiers et médecins. Naïvement, je ne me suis pas douté du pourquoi de leur présence. Et lorsque je suis rentré dans le bâtiment, ils étaient tous là. Tous présents pour me dire au revoir et me remercier. Je n’ai pas pu retenir mes larmes, c’était un moment beau à la fois, mais aussi très dur pour moi", nous confie-t-il.

Des bons et moins bons souvenirs

En tant que médecin, et plus largement en tant que soignant, on peut être confronté au plus beau, comme au pire. L’important, c’est de pouvoir extérioriser en équipe et en solo. "Dans ma carrière, j’ai eu de nombreux accouchements. C’est beaucoup de stress, car deux vies sont en jeu, mais je trouve cela si beau de pouvoir assister à la naissance d’une vie. Et puis, à côté de cela, il y a bien sûr les situations critiques. Le pire, pour moi, cela restera le décès d’enfant. On se sent à la fois tout petit et hautement responsable. En intervention, je suis dans ma bulle. Mais après des missions comme celle-ci, nous faisons un débriefing pour analyser ce qu’il s’est passé. Et puis, on doit se changer les idées. L’excellente cohésion d’équipe au CMH nous permet de déconner entre nous et c’est quelque chose de très important", explique-t-il.

En 18 ans de carrière au CMH, Bernard Jadoul a effectué des centaines d’interventions en hélicoptère. "On fait 4 ou 5 gardes de 24 heures par mois avec, on va dire, 3 interventions par garde. Donc, si on fait le calcul avec les années, on arrive bien à ce minimum sous-estimé de 2 400 interventions", rajoute le médecin.

La nécessité du CMH

Avec du recul, le Docteur Jadoul regarde le chemin parcouru. Il se souvient de l’époque où il n’existait pas de SMUR, où les urgentistes n’étaient pas aussi considérés qu’aujourd’hui. Cela a bien changé. Pourtant, il reste encore un point d’achoppement… "Je suis convaincu de la nécessité d’un service comme le CMH. Et pourtant, les pouvoirs publics ne l’ont toujours pas reconnu comme un SMUR. Quand comprendront-ils qu’un tel outil est absolument nécessaire pour assurer une prise en charge, dans des délais raisonnables, dans une région comme la nôtre ?", s’interroge-t-il.

Le CMH a aujourd’hui prouvé son utilité aux yeux des citoyens. Une dizaine de médecins et une dizaine d’infirmiers se relayent, nuit et jour, avec l’aide de 5 pilotes expérimentés. L’hélicoptère peut décoller en moins de 3 minutes de Bra-sur-Lienne et arriver à Arlon 20 minutes plus tard. Ses missions ont été mises en valeur dans le cadre de l’émission "112, Hélico d’Urgence" diffusée sur RTL-TVI. Pourtant, à la base, Bernard Jadoul n’était pas spécialement fan du lancement de ce programme. "Lorsqu’on m’a parlé de ce projet, j’étais très réfractaire. Je n’aime vraiment pas la téléréalité ou le voyeurisme. Mais je dois dire que les équipes de l’émission ont toujours été d’un grand respect, surtout le cameraman qui était excessivement discret. Et quand je vois le résultat, j’en suis très satisfait", affirme-t-il.