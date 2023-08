Daniel Latour, un acteur arlonais doublement récompensé à… Hollywood!

Il pensait être éliminé

Daniel n’a participé qu’à une seule des cinq catégories: l’acting. "Et celle-ci était divisée en sous-catégories. Je n’en ai choisi qu’une: l’acting open pour pouvoir m’exprimer librement. " Il a dû séduire un jury en une minute seulement. Son thème: la façon dont il vit chaque jour le cinéma depuis qu’il a décidé de changer de vie (voir ci-contre). "À chaque phrase, j’interprétais un personnage différent: je suis d’abord monté sur scène en autiste pour faire référence à mon rôle dans la série Attraction. Je suis ensuite devenu un mafieux, un roi dédaigneux, une personne sensible et j’ai terminé en moi-même, une personne normale avant de quitter la scène en autiste. Ma création représentait tous les personnages que la personne autiste rêve d’être."

Sa performance terminée, Daniel a dû attendre trois jours avant de connaître les résultats. "J’ai alors cru que j’étais éliminé. Le jury a annoncé celles et ceux qui étaient retenus pour participer aux demi-finales. Je n’étais pas cité. Je pensais que c’était terminé. Je l’ai dit à ma famille et mes amis…" Mais l’Arlonais était en fait toujours dans la course. "C’était à se tirer les cheveux (rires). En fait, il s’agissait de la sélection des candidats les plus showman pour faire la promotion du concours aux États-Unis et dans le monde (rires). C’est très américain."

Son rêve: jouer avec Will Smith

Ce n’est qu’après ce concours dans le concours que l’Arlonais a enfin découvert les résultats. "Un prix a été remis pour chaque sous-catégorie et par tranche d’âge." Belle surprise, Daniel a reçu la médaille d’or en acting open dans la sous-catégorie 30 et plus. "Un prix à Hollywood, c’est fou ! En plus, pour recevoir une médaille d’or, il fallait obtenir suffisamment de points. Dans certaines sous-catégories, il n’y avait que des médailles d’argent ou de bronze."

Le clou du spectacle, c’était sa deuxième récompense. Un award. "Ce qui signifie que, selon le jury, j’ai été le meilleur candidat de l’acting open toutes tranches confondues !"

Un prix qui, malheureusement, ne lui a pas permis de réaliser son plus grand rêve: jouer avec Will Smith. "J’aurais aimé (rires). La compétition n’est pas assez reconnue pour m’ouvrir des portes à Hollywood. Il faut se rendre compte que là-bas, il y a un million d’acteurs dans les rues. Les producteurs ne manquent pas de candidats. Je prends donc ce prix comme une nouvelle étape franchie. Je suis allé aux USA pour me challenger et me prouver que je pouvais réaliser une performance en anglais."

Les pieds sur terre, Daniel Latour est rentré à Arlon où il vivra de nouvelles expériences. "J’ai rejoint deux groupes de théâtre de la région et, début septembre, je me formerai au conservatoire d’art dramatique du Grand-Duché de Luxembourg." Ce qui devrait, comme il l’espère, lui ouvrir de nouvelles portes.

De cuisinier à acteur: un parcours atypique

Après avoir passé sa jeunesse à Champion et travaillé pendant quatre ans pour le restaurant Cuisinémoi à Namur, il a décidé de changer de vie. "Lors d’un séminaire, on m’a demandé de fermer les yeux et de dire ce que je rêverais de faire dans ma vie. Sans réfléchir, j’ai dit: “Jouer dans un film avec Will Smith” (rires). On m’a dit: “Tu attends quoi ?”" À 28 ans, Daniel a changé de direction professionnelle en appliquant la même stratégie que celle pour entrer dans la restauration. "Pendant longtemps, je me suis cherché professionnellement. Et puis, j’ai postulé chez Cuisinémoi alors que je n’avais aucun diplôme. J’ai été embauché grâce à ma force de persuasion. J’ai réussi à prouver aux autres et à moi-même que même sans diplôme, on peut y arriver." Ce rêve, ou plutôt ce choix, il ne l’a pas fait par hasard. "Depuis tout petit, je vais au cinéma avec ma famille. Je ne voyais pas un film comme une distraction. Je le vivais. D’ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi les gens quittaient la salle pour aller chercher à manger ou aller à la toilette (rires). Devenir acteur, ça a toujours été un fantasme." Dès qu’il a démissionné, Daniel s’est donné à 100% dans sa nouvelle vie. "Comme pour la cuisine, j’ai postulé à tous les castings possibles et imaginables. En parallèle, je me suis inscrit à de nombreuses formations. Le moindre euro que je générais grâce au métier d’acteur, je l’investissais dans ma formation."

Sa persévérance a porté ses fruits. Après avoir joué dans diverses publicités, il a été récompensé par son premier rôle dans la série Attraction. Celle-ci a été diffusée sur la RTBF en avril dernier et le sera également sur TF1 en septembre. "Je joue le rôle d’un avocat autiste. Il m’a permis d’entrer dans une autre dimension et d’être désormais en contact avec un agent au Luxembourg et un autre bientôt à Paris."