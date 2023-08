”Ce vendredi soir, le maire François Culot nous a rappelé que la vie est parfois faite d’imprévus pouvant amener à remettre tout un pan de sa vie en question. Et à faire les choix qu’on estime les meilleurs pour trouver un nouvel équilibre familial et personnel pour la nouvelle tranche de vie qui s’ouvre à vous, avec vos proches.

Écolo-Virton salue la volonté de François Culot de se rendre davantage disponible pour son épouse et ainsi de quitter la fonction de maire qu’il affectionne particulièrement, et leur souhaite de bien profiter du temps retrouvé, avec la bonne humeur et la complicité qu’on leur connaît.

Ce qui ne devait être ce 11 août qu’un anodin petit apéro d’un soir d’été entre partenaires de majorité s’est ainsi transformé en l’annonce de l’imminence d’un changement majeur dans l’équipe. Pas de surprise cependant quant au remplaçant, le Code de la démocratie locale fixe les règles de succession.

Écolo-Virton souhaite que les semaines prochaines amorcent une transition douce vers un collège remanié qui aura la tâche de poursuivre la feuille de route de l’équipe, de continuer les projets en cours, d’achever ceux qui peuvent l’être et de préparer l’avenir de la ville et de ses habitants.”

Le communiqué est signé par le secrétariat local et les élus Jean Bruyère, Marie-Anne Claude-Escudero, Christophe Gavroy, Annie Goffin, Pierre Leroux, Claudine Marx, Jean-Louis Sabbe, Roald Wyckmans.