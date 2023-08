Un défilé de mode “Slow Fashion” à Barvaux-sur-Ourthe

Ce samedi 19 août, de 14 à 16 heures, l’ASBL organise le deuxième défilé de mode “Slow Fashion” et zéro déchets sur un podium installé devant la Boîte à Dons. Une vingtaine de volontaires de l’association et de jeunes du village présenteront des vêtements provenant du stock de dons collectés. Certains ont été customisés par les bénévoles.

”Ce défilé offrira à tous ces vêtements une seconde vie plutôt que de finir à la déchèterie, souligne Johan Van Herweghem, administrateur délégué de l’ASBL. Notre Slow Fashion démontre que l’économie du gratuit tient bien la route et participe à la diminution de la production des déchets ainsi qu’à la surproduction de vêtements rapidement jetables. Ainsi, nous participons à notre manière activement à la lutte contre le dérèglement climatique tout en ayant une action sociale immédiate.”

L’administrateur délégué précise, par ailleurs, qu’il a reçu les encouragements de Barbara Trachte, la secrétaire d’État à la Transition Économique et de la Recherche Scientifique, lors de la préparation du défilé. Il relaie le message qu’elle lui a adressé : “En revalorisant des vêtements de seconde main, en soutenant la créativité, en mettant en la lumière des mannequins en herbe, et en étant inclusif, vous organisez un évènement qui permet d’éveiller les consciences aux dérives de la fast fashion, tout en dessinant une alternative désirable, où chacune et chacun peut trouver sa place.”

Le responsable de la Boîte à Dons, Dominique Bengler rappelle que le slow fashion est un concept opposé à la fast fashion et fait partie du mouvement doux respectueux de l’environnement. “Contrairement aux pratiques de la mode industrielle, le slow fashion implique les artisans locaux et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, dans le but de préserver l’artisanat et l’environnement et, en fin de compte, de fournir de la valeur aux consommateurs et aux producteurs. Les concepts de revalorisation et recyclage intelligent sont bien présents.”

L’ASBL organisatrice inscrit cet évènement dans le programme d’actions déjà mises en place, comme les ateliers cuisines réalisés avec la banque alimentaire du Luxembourg et l’asbl Alimen’T, le Repair’Café, les ateliers “stop discrimination” et la campagne “Le Cœur dans la Boîte”. Plusieurs partenaires locaux, comme le centre culturel de Durbuy, soutiennent cette organisation.