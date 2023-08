Il pique la locomobile de Virton pour aller voir sa belle à Arlon

Le 24 mai dernier, l’homme de 23 ans est d’humeur guillerette dans le centre-ville de Virton. Il s’apprête à prendre le bus pour rejoindre sa belle à Arlon. Pas de chance, il le rate de peu et se met dans une colère noire. Il repère la locomobile, une camionnette mise par la Province de Luxembourg à disposition des personnes à mobilité réduite ou précarisées. C’est une espèce de taxi-social qui permet de se déplacer à des tarifs extrêmement réduits (moins de trois euros pour un trajet dans un rayon de maximum 8 km). Au volant de la Dacia, le chauffeur, une sexagénaire, patiente en attendant une personne handicapée. Elle voit arriver le malotru sur elle, il la menace, lui intime l’ordre de lui remettre les clefs et de se sauver. Il démarre en trombe, monte sur le trottoir en manquant d’écraser la fillette d’une dame qui achetait des frites et file avec l’espoir de ne pas rater son rendez-vous avec sa copine. Un peu plus loin, il croise un combi de police qui va tenter de l’intercepter, mais qui, devant son refus d’obtempérer, sera obligé d’engager une course-poursuite. Lorsque les policiers dépassent la camionnette du fuyard, ce dernier monte sur le trottoir et zigzague, faisant mine de vouloir emboutir la voiture des policiers. Finalement arrêté, il se rebellera, se montrera menaçant et sera incapable de montrer son permis qu’il ne possédait pas. "J’ai choisi cette voiture parce que c’était plus facile de piquer la voiture avec cette vieille au volant", déclara-t-il aux policiers.

Un psychopathe avec un risque de récidive élevé

Le substitut du procureur du roi Yannick Rosart, s’est montré particulièrement sec dans son réquisitoire.

Non seulement en exhibant un casier judiciaire qui compte une dizaine de condamnations pour des vols, des coups et blessures et des problèmes de stupéfiants. Il a aussi relevé des faits similaires datant du mois de février dernier qui lui ont valu près de trois mois de détention préventive.

Sorti de prison le 19 mai, il a volé des bijoux le 23 mai, la veille des événements de Virton, et a tenté de les revendre pour acheter de la drogue.

M. Rosart a lu des éléments du rapport psychiatrique: "Le prévenu a un retard mental, a des tendances psychopathiques, a le profil pour être considéré comme criminogène et ne manifeste aucune remise en question. Le risque de récidive est très important."

Considérant que le Virtonnais est un véritable danger pour la société, le ministère public a requis trois ans et demi de prison, 12 800 € d’amende et une importante déchéance du permis de conduire.

L’avocat du prévenu, Me Dimitri De Coster, n’avait pas beaucoup d’arguments pour sa plaidoirie. Il a expliqué que l’ex-compagne avait abandonné leur bébé à l’hôpital après avoir accouché et que son client voulait s’occuper de l’enfant, mais qu’il était bien conscient qu’une longue période de détention l’attendait.

Le jugement sera rendu le 18 septembre.