La kermesse va rythmer la cité valsuroise durant 4 jours ce week-end

Apéro, allure libre et lasagne

Les festivités démarrent fort le vendredi 18 août avec un afterwork spécial Gin To (avec le gin local, l’Arduenna) sous le chapiteau principal dès 17 h. Les plus sportifs ou ceux qui ont envie de perdre les excès qu’ils vont accumuler durant le week-end pourront, eux, prendre part à l’allure libre. Absente depuis 2019, l’allure libre de la Sûre est de retour grâce au club de football local, qui en reprend l’organisation. Au menu, des parcours de 6,4 et 12,8 km principalement à travers des chemins forestiers et agricoles. Les inscriptions (5 €) se font sur place dès 17 h 30 et le départ sera donné à 19 h près de la maison communale. Si la buvette du club de foot, située en face du chapiteau, proposera un pain saucisse par la suite, il sera également possible de déguster une lasagne (de la boucherie Dumont), sous le grand chapiteau dès 20 h 30. La soirée s’y poursuivra avec un bal années 2000-2010.

Samedi, place à une soirée hawaïenne avec plusieurs cocktails proposés. Dimanche, les festivités reprendront vers 16 h avec des animations musicales ainsi qu’un bar à bières spéciales. La journée sera ponctuée par le bal de la kermesse. Info non négligeable, l’entrée est gratuite tous les soirs.

Enfin, les plus fidèles et les plus braves se donneront rendez-vous le lendemain, lundi, en fin de matinée pour conclure les célébrations du week-end avec l’apéro du "Val de Sûre" suivi d’un repas Paella (18 €, inscription sur place) puis d’animations musicales avec, également, la présence d’un magicien. Toujours avec les animations foraines, évidemment. Bonne kermesse.