Arlon : 3e édition du Festival Zéro Déchet sur le campus de l’ULG

Ce festival s’articulera autour de différents moments de rencontres, d’échanges, de partage et de réalisations, autour de valeurs telles que le “do it yourself”, le zéro déchet, le slow life, le bien-être et la joie de réapprendre l’essentiel en prenant son temps. Une trentaine d’ateliers, à choisir à la carte, sans réservation préalable, seront proposés.

Au programme le samedi 9 septembre :

· Des ateliers “do it yourself” (ateliers cuisines, cosmétiques, créations artistiques et animations enfants) – de 13 heures à 18 heures.

· Un marché bio et artisans

· Un world café citoyen, pour débattre ensemble autour du concept de “la sobriété heureuse” – de 17 h 30 à 19 heures.

· Ambiance musicale – de 17 h 30 à 21 heures.

· Bar et petite restauration.

Ce festival est totalement gratuit. Tout le programme détaillé à découvrir sur : https://www.gotransitions-arlon.uliege.be/slowfestival