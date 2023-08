Coronavirus : pas de réouverture des centres de vaccination en province de Luxembourg

”Je n’ai pas connaissance de nouveaux cas dans la province, souligne-t-il. En effet, quand des patients présentent les symptômes du Covid-19, ils ne sont plus testés. On leur donne un traitement, on leur conseille de porter un masque et de prendre des mesures de précaution vis-à-vis de leur entourage, mais il n’y a plus de campagne de dépistage.”

Quant à la vaccination, le médecin la recommande vivement aux plus de 65 ans, aux personnes vulnérables et immunodéprimées, dès le mois de septembre. “La crise sanitaire est terminée dans le sens où elle ne menace plus les hôpitaux, mais le virus circule toujours et peut toujours entraîner une forme grave de la maladie chez certains patients. Si les vaccins perdent en efficacité face aux infections, ils sont jugés encore très protecteurs contre les formes graves.”

Reste que selon le médecin luxembourgeois, il a été décidé, pour des raisons budgétaires, que les centres de vaccination, ouverts pendant la crise sanitaire en province de Luxembourg, notamment à Marche-en-Famenne et Libramont, ne rouvriront pas. “Les personnes qui souhaitent recevoir une cinquième dose de vaccin ou se faire vacciner pour la première fois, peuvent s’adresser à leur médecin généraliste. Elles peuvent également se rendre dans certaines pharmacies. Le nombre des officines qui disposent d’un stock de vaccins, notamment pour les médecins généralistes, est en augmentation dans la province.”

Dans plusieurs pays, dont la France, des campagnes vaccinales, centrées sur les plus vulnérables, sont prévues dès cet automne. Elles seront couplées avec celles contre la grippe.