Derniers préparatifs pour les forains de la Schueberfouer à Luxembourg-ville

"Pour la première fois, la Wilde Maus XXL propose un tour avec des lunettes de réalité virtuelle qui décuple les sensations: en visionnant un petit film en mode cartoon durant le parcours, on a vraiment l’impression d’être à bord d’un coaster complètement différent", décrit le chef du service espace public, fêtes et marchés. Une technologie de pointe qui fonctionne grâce à des capteurs placés tout au long de la piste qui réagissent en fonction des mouvements de chaque wagon.

©Julien garroy

Autre découverte pour les visiteurs au cœur bien accroché: le Gladiator. "C’est un manège à looping, un peu comme le Booster qu’on connaît déjà, mais celui-ci monte à 62 mètres de haut, donc il y aura un peu plus de frissons." Le deuxième mastodonte à débarquer au Glacis cette année se nomme Airwolf Sky Control: ceux qui osent le braver sont secoués dans tous les sens, installés sur une plateforme qui fait la toupie et les propulse à plusieurs mètres en hauteur la tête en bas.

"On a prévu aussi de belles choses pour un public plus familial, comme le Big Monster, en forme de pieuvre géante, ou le Petersburger Schlittenfahrt. Et les petits pourront grimper dans le panier d’une montgolfière et monter lentement jusqu’à 12 mètres", poursuit-il, ajoutant qu’un autre manège pour enfants, plus traditionnel, le Flying Star, sera aussi de la partie.

©Julien garroy

Et pour régaler les papilles des 100 000 visiteurs quotidiens, la partie gastronomique compte pas moins de 12 restaurants, 44 buvettes et une quinzaine de confiseries. Avec, là encore, des nouveautés: "Le grand phare du Backfischrutsche invitera les gourmets à déguster l’emblématique poisson frit de la Fouer, mais dans un petit pain, à emporter. La taverne Gambrinus fait également partie des nouveaux venus, tandis que les établissements Stall / Stübli ont été rénovés et que le Schwarzwaldhaus dispose maintenant d’une nouvelle terrasse à l’arrière", détaille Laurent Schwaller.

La foire de Luxembourg jouit d’une excellente réputation dans le milieu forain, si bien que les professionnels se bousculent pour y participer: "On a reçu plus de 500 dossiers de candidature pour un peu plus de 200 places", explique-t-il, impatient de découvrir grandeur nature le plan sur lequel il a travaillé.

Lui aussi a hâte que la Schueberfouer démarre, même s’il confie être "un peu stressé": Charles Hary, le président de la Fédération nationale des commerçants forains, scrute la météo. "La pluie ou le froid, c’est mortel pour nous autres", glisse-t-il. "Mais ils annoncent du beau temps, espérons que ça reste comme ça! La Schueberfouer, c’est une atmosphère particulière, une foire magnifique, plus belle que certaines qui font 10 hectares", assure ce forain luxembourgeois dont la famille est dans le métier depuis quatre générations.

©Julien garroy

La question des prix après la polémique

Quant à la polémique sur les prix pratiqués à la Fouer qui avait enflammé les réseaux sociaux l’an passé, Charles Hary estime surtout que c’était profondément injuste: "Ce ticket d’une bouteille d’eau à 11 euros qui est devenu viral était une erreur de caisse. À la foire, il y en a pour toutes les bourses", insiste-t-il.

Même sentiment pour Laurent Schwaller, qui connaît très bien le milieu: "C’est normal qu’il y ait une certaine répercussion sur les prix des frais de transport, de sécurité, de contrôle et de personnel assumés par les forains. Sans parler du secteur de la gastronomie qui fait face à une forte hausse des coûts de leurs matières premières. Mais ils savent rester raisonnables", sourit-il

Les dates à retenir

23 août: inauguration à 17 h, Hämmelsmarsch avec moutons et fanfare ;

29 août: journée des bourgmestres dans les restaurants dès 19 h ;

30 août: journée familiale à tarif réduit (-30%) ;

11 septembre: journée demi-tarif (-50%) jusqu’à 20 h, feu d’artifice à 22 h ;

Parking Glacis à Luxembourg, du 23 août au 11 septembre. Tous les jours de 12 h (11 h pour les points de restauration) à 1 h. Plus d’infos sur fouer.lu