4 spectateurs en zone interdite, blessés par une auto au rallye de la Famenne à Marche

Hélas, des spectateurs imprudents s’y étaient installés pour être au plus près de la course et cela malgré les remontrances et les rappels à l’ordre des commissaires de course!

Course neutralisée et rappel des règles

La voiture a percuté et blessé quatre personnes qui ont été transportées à l’hôpital de Marche par deux ambulances.

Contrairement à la rumeur qui a circulé sur la course, aucune vie n’est en danger.

La course a été neutralisée et les organisateurs ont tenu une réunion de crise. Après discussion, il a été décidé d’annuler la deuxième boucle et, avec l’accord de la police, de donner le feu vert à la tenue de la troisième épreuve.

Seule condition: au moindre incident, c’est-à-dire si les consignes ne devaient pas être respectées, la course serait purement et simplement arrêtée.