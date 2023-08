Délires et idées claires pour près de 30 000 festivaliers à Chassepierre

Cuisses de poupées Barbie élevées en plein air

Après avoir croisé en chemin des perroquets gigantesques, toutes plumes dehors (les Hollandais du Teatro Pavana), on est attiré par l’échoppe suspecte de la boucherie Bacul, père et fille (Pikz palace, Anvers). Sur une pancarte: " Achetez deux cuisses de Barbie (élevage en plein air bio) pour le prix de trois". Le ton est donné. Une boucherie au sens radical du terme. On n’y a pas de pitié pour les ours en peluche, les canards et les poupées Barbie. On saucissonne, on dépèce, le sang gicle. On vit la chose au 50e degré, tant c’est hilarant. Les enfants ne comprennent pas tout, mais rient de bon cœur. Petite descente vers l’église. Les rafraîchissements ne manquent pas. Comme chaque année, Annie et Olivier ont prêté leur maison, leur façade, leur grange qui, pendant deux jours font intégralement partie du décor. Elle sert de scène, de loge, de coulisses, d’auberge espagnole… C’est l’Espace 1. Un peu avant 18 h, entrée en absurdie avec The Wood Sisters, Français et Anglais, sous l’église. C’est "The Attic Family". Six revenants Britishs, l’air ahuri, à la mine "pas tibulaire, tu vois, mais presque !", entrent en scène. C’est théâtral, attachant, chouettement musical.

Les petites pépites de Charlotte

50 créations, plus déjantées les unes que les autres, sont au menu. Entre 28 000 et 30 000 spectateurs sont attendus. Le dieu de la météo veille. Les gouttes se sont invitées un quart d’heure, sans plus. Tout roule. " Il fait beau. La fréquentation habituelle du public a répondu à l’appel, tout est fluide au niveau des spectacles, c’est une véritable belle journée, confie Charlotte Charles-Heep, directrice artistique depuis 12 ans. Les gens ont l’air contents et apaisés. C’est une belle ambiance." "Des délires aux idées claires" est le fil rouge de ce 49e festival. Charlotte a sélectionné pas mal de petites pépites. " Le spectacle du soir, rassemblant tous les spectateurs, une création anniversaire inédite, va donner le ton de la 50e édition, pour laquelle les idées fusent déjà et qui annonce des surprises."

Éternel esprit du festival

Final en apothéose samedi soir avec "Les P’tits bras" et leurs 20 ans. Haute voltige, musique live, effets effarants, poésie et humour rassemblent les festivaliers en bordure de Semois, sous les prémices de la nuit et d’un arrière-goût d’étoiles filantes. Au sens propre et figuré. Car lundi, toute cette magie surréaliste qui aura duré une cinquante d’heures, aura bien filé et les vaches auront regagné la plaine.

Danse, cirque, théâtre, musique, humour, absurde, poésie… les substantifs ne manquent pas pour qualifier le moment.

Moment où chacun peut s’y retrouver. Une chose est certaine, les années passent et l’esprit du festival, depuis presque un demi-siècle reste identique. Éternel ?