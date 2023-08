Vacances terminées pour les directions d'écoles secondaires en province de Luxembourg!

Parmi les 40 écoles secondaires, certains directeurs sont arrivés dès l’aube pour se remettre dans le bain. Entre la circulaire "tailles des classes", calcul du nttp (nombre total de périodes professeurs), un professeur à remplacer, un technicien à engager, le coup de gueule d’un père mécontent, la journée ne se sera pas terminée à 16 heures, même pour un mercredi. Ce job impose d’être "couteau suisse" !

Le nouveau calendrier ne chagrine pas: "Chaque année, on recommence le 16 août", explique Vincent Lesire, directeur de l’athénée royal Marche-Barvaux-Bomal: " C’est notre métier, on l’a choisi".

L’homme a relevé ses mails, le courrier. "On a recommencé les inscriptions, il y a du travail. On fonctionne par priorité, au jour le jour".

Un semaine de moins pour venir à bout d’un travail colossal, mais les directions restent sereines

Élan positif au CNDB à Virton, Josy Trodoux a ouvert à 8 heures: "On reprend toujours après le 16 août, cela ne change pas. Ce qui est raccourci, c’est le temps pour préparer la rentrée." Plus de stress ? "On a anticipé les choses, pour ne pas être sous pression. En temps de congé, on a eu à peu près la même chose." Le directeur se dit satisfait comme la majorité de ses collègues du nouveau rythme scolaire: moins d’élèves fatigués.

Michel Glemot, à Libramont n’a pas la langue de bois, il n’a pas le temps de nous répondre: "Le 16 août, c’est déjà le rush !"

Christophe Jaspar à l’ARA a pris sur ses congés pour être prêt: "On rentre toujours à cette date, le timing est plus serré. Forcément, on prend de l’avance pendant le congé, la météo a aidé", sourit le préfet.

Jean-François Coppine à l’IND Bertrix a lui commencé à préparer début août: " Pour les directions, cela demande un travail très conséquent sur peu de temps". Il connaît les chantiers à venir: profil d’enseignement du qualifiant, tronc commun. "Mais c’est une rentrée sereine par rapport aux années Covid, un retour à la normal."

"On ne s’ennuie pas", commente Ingrid Lefèvre au 1er degré à l’INDA. Ce mercredi, elle a inscrit, vérifié ses attributions. "Pour équilibrer au mieux. Il faut que tout soit prêt pour le 28. On a une semaine en moins." La directrice met en évidence néanmoins la facilité offerte par la suppression des secondes sessions dans de nombreuses écoles. "On a moins d’incertitudes." Elle attend la circulaire d’organisation générale. Elle se dit sereine et planche à trouver des profs en sciences, informatique, langues, religion, entre autres.

Des directions plongées dans des chiffres, des horaires, qui voudraient travailler au calme mais sont souvent continuellement interrompues. Inscriptions, accueil d’un collègue qui peste déjà pour connaître ses attributions, visite d’un membre du PO venu aux nouvelles. Elles le savent tous: être directeur, c’est d’abord un boulot de relations et la priorité, en début d’année, c’est d’accueillir chacun.