Tintigny verse des primes aux étudiants: pour payer le transport et/ou devenir infirmier

Désormais, la prime s’élève à 25 € pour les étudiants du secondaire et à 45 € pour les étudiants du supérieur.

Les personnes qui souhaitent bénéficier de cette prime doivent remplir un formulaire et fournir une preuve d’attestation scolaire. Ces documents sont à renvoyer à l’administration communale avant le 31 mars de l’année scolaire en cours.

Une prime pour les étudiants infirmiers

Depuis le mois de juillet 2023, le Conseil communal de Tintigny a décidé d’octroyer une prime aux étudiants domiciliés sur la commune et qui s’inscrivent aux études d’infirmier.

Le montant de cette prime est fixé à 50% du montant des frais d’inscription et du minerval, avec un maximum de 250 €. Cette aide financière sera octroyée pour chaque année du cursus, spécialisation incluse (sauf en cas de redoublement). Les étudiants qui souhaitent en bénéficier doivent adresser une demande écrite au Collège communal et fournir une preuve d’inscription ainsi qu’une attestation de fréquentation scolaire. Les bénéficiaires de cette prime doivent cependant s’engager à travailler en Belgique pendant les trois premières années après l’obtention du diplôme et à rembourser la prime en cas d’abandon des études.

La demande doit être faite au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours.

Retrouvez toutes les informations et les formulaires de demande de ces primes sur le site internet de la commune de Tintigny (www.tintigny.be)