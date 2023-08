Des repas chauds gratuits dans 14 écoles de la province de Luxembourg: concurrence déloyale ?

Des établissements de l’encadrement différencié décrochent le pactole pour leurs familles. Cela va faire des envieux.

À Athus, la nouvelle directrice Christine Depierreux de l’IMMA l’apprécie: "Le PO a répondu à un appel à projets. C’est permettre à tous les enfants d’au moins manger un repas chaud chaque jour. Cela va concerner environ 440 enfants. On est très contents !"

Après la gratuité du matériel scolaire en 1re et 2e primaires, le cabinet Daerden dégage 21 millions€. "Une avancée assez exceptionnelle puisqu’en début de législature, 5 millions€ étaient consacrés à cette politique d’égalité des chances. Cette rentrée, 403 écoles pourront offrir des repas sains et gratuits aux enfants de maternel et de primaire".

Attention, tous sont issus d’écoles en encadrement différencié (indice socio-économique de 1 à 5). C’était la condition !

Cela ne concerne évidemment que ces écoles au public moins favorisé, mais quand même 105 écoles supplémentaires.

Bingo

Pour les parents, c’est bingo d’autant que la Fédération Wallonie-Bruxelles fera passer la subvention octroyée aux écoles de 3,50 € à 3,70 € par repas et par élève afin de tenir compte de la hausse du coût de l’alimentation. Plus une intervention de 40 euros par élève et par an afin de financer l’achat de matériel ou le paiement du personnel pour les repas.

État providence ?

Le ministre se positionne: "Ma volonté farouche est de remédier aux inégalités des enfants face à l’alimentation. Plus de 32 000 élèves pourront bénéficier gratuitement d’une alimentation saine et durable. Cela représente un puissant levier pour donner à chaque enfant, indépendamment de sa situation sociale, les mêmes chances de réussite".

Le porte-parole du ministre, Xavier Gonzalez, annonce un projet de décret afin de pérenniser l’initiative.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce par certaines écoles de leur sélection, voit pointer des "waouh" et des "trop bien" ! Des "mercis" aux bénévoles des PO, mais d’aucuns de regretter une "concurrence déloyale".

De quoi susciter le débat, voire des questionnements. Le ventre plutôt que la pédagogie ? L’argument publicitaire ne devrait pas trop inviter à changer d’écoles, mais pourrait jouer à l’inscription. À voir.

La listes des 14 écoles

– École communale de Stockem-Arlon (40 443 €)

– École des Lilas, à Arlon (31 651 €)

– Institut Marie Médiatrice Athus (IMMA), École fondamentale libre subventionnée (75 173 €)

– Institut Marie Médiatrice Athus (IMMA), École primaire libre subventionnée (75 173 €)

– École fondamentale communale d’Aubange (103 948 €)

– Athénée royal de Marche-Barvaux-Bomal à Barvaux (28 774 €)

– Les Écoles de L’ACIS ASBL, à Barvaux (26 976 €)

– EFA WBE, à Bertrix (114 296 €)

– École fondamentale libre subventionnée Institut Sainte-Marie, à Bouillon (39 205 €)

– E.F.A.C.F Enrico Macias, à Hotton (33 450 €)

– Athénée royal de Marche-Barvaux-Bomal à Barvaux (17 984 €)

– École Fondamentale annexée à l’athénée royal Bouillon-Paliseul (31 652 €)

– École communale de Muno (10 431 €)

– Athénée royal Marche-Barvaux-Bomal, implantation de Bomal (19 063 €)

Total général pour la province de Luxembourg: 648 219 €

Le ventre ou la pédagogie ?

Xavier Gonzalez, vous êtes le porte-parole du ministre Daerden, quel est l’objectif d’une telle gratuité ?

Pouvoir offrir dans les écoles à encadrement différencié et aux plus défavorisés la possibilité de repas gratuits, équilibrés pour tous, dans une optique d’égalité des chances. Ce dossier a évolué durant la législature. On a commencé par 5 millions d’euros, on est pour cette rentrée à 21,5 millions. Cela ne concernait que le maternel, maintenant aussi le primaire.

Est-ce le rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles de nourrir les enfants ?

Il y a des inégalités fortes. C’est à la liberté de l’école de répondre à un appel à projets, c’est la liberté des parents de faire participer les enfants. Le pouvoir public propose une alternative pour réduire les inégalités dans le milieu. Cela permet de valoriser des filières locales, le bio, il y a une dimension sociale.

Vous parlez de justice sociale, que va penser l’enfant de l’école d’à côté qui n’en bénéficie pas ?

C’est l’un des écueils, le risque de concurrence entre les établissements, mais il faut bien mettre une limite. Cette gratuité ne concerne que l’encadrement différencié pour viser les familles avec le plus de difficultés. Il y a un aspect social. C’est une amorce. Pourquoi pas à terme un service de cantines scolaires qui serait plus large ?

Plutôt le ventre que la pédagogie ? Par le passé, des élèves ont-ils quitté une école pour s’inscrire dans une où les repas sont gratuits ?

Quitter non, mais cela peut être un critère pour commencer dans une école. C’était l’un des freins de pouvoirs organisateurs.

Des enfants ont faim à l’école

Y a-t-il des enfants qui ne mangent pas à leur faim à l’école ? "Oui je le pense, les parents essaient qu’on ne le voit pas trop. Chez certains parents, c’est un problème", observe la directrice de l’école communale d’Aubange, Marie-Noële Agius Krelali.

Cette gratuité des repas est-elle un cadeau empoisonné qui pourrait créer des jalousies ? "On reçoit la subvention uniquement pour l’implantation “Centre”, les autres implantations ne pouvaient pas y prétendre. Comme une des implantations n’a pas le droit, j’aurai des récriminations. Maintenant, si des parents veulent venir parce que les repas sont gratuits, ils seront les bienvenus." La directrice ne craint pas les remarques des collègues directeurs des autres écoles: "On en avait parlé avant, c’est même un de mes collègues d’une école communale qui m’avait signalé l’appel à projets."

"Pas assez dans la boîte à tartines"

Christine Mahy, ce que vous pensez de cette décision ?

Au niveau du Réseau wallon contre la pauvreté, on a toujours été favorables à la gratuité de l’enseignement obligatoire, repas compris. On est plutôt favorables aux démarches qui tirent dans ce sens. Maintenant, le fait d’en rester aux appels à projets reste un problème. Qui peut répondre aux appels à projets ? Les écoles où l’on a de l’énergie pour le faire, de l’équipement comme des cuisines. Tant mieux pour ceux-là. Cela pose un problème pour les autres. On est favorable à des repas de qualité et pour nous, cela veut dire qu’ils doivent être réalisés sur place, avec des produits locaux de qualité. Il ne faudrait pas que la subvention aille à des gros opérateurs.

Avez-vous l’impression que des enfants ont faim à l’école ?

Des enfants ont faim à midi à l’école, ce n’est pas dans toutes les écoles, ni tous les enfants, mais dans des écoles qui rassemblent des enfants avec des familles à indices socio-économiques plus faibles, on a une proportion plus importante d’enfants qui arrivent à l’école en n’ayant pas nécessairement déjeuné ou beaucoup de choses dans la boîte à tartines. Tous les opérateurs le disent, depuis 4, 5 ans, on revoit des enfants qui n’ont pas ce qu’il faut à manger. Ce n’est pas rare ! Et même en province de Luxembourg.

Des contrôles

Les inégalités se marquent dans l’assiette. Les repas devront impérativement être gratuits tous les jours de la semaine, sans aucune contribution des parents. La sélection des projets tend vers une répartition "réseaux" identique.

Les écoles lauréates signent une charte où l’on promeut une alimentation saine et équilibrée, où l’on plébiscite le recours à l’eau du robinet de préférence, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes de saison, les préparations maison, etc.

Une vérification sera opérée par la Direction de la transition écologique. Il faudra respecter un côté qualitatif comme la gestion des déchets, une bonne utilisation des fonds.