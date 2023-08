Le meilleur beurre doux fermier wallon vient de Wy (Erezée)

Des agriculteurs de quatre provinces prenaient part à ce concours (Liège, Namur, Luxembourg et Hainaut). Chaque province présentait les trois finalistes de son édition créant ainsi une compétition entre 12 beurres au total.

Lors du concours provincial, la ferme de la Vallée des Jerseys s’était classée en 3e position.

Coralie Bonnet, députée provinciale à l’Agriculture, tient à féliciter les participants et plus particulièrement M. et Mme Doucet-Adam pour la médaille d’or remportée lors de cette finale. "C’est par leur passion et par leur travail qu’ils œuvrent chaque jour un peu plus à la prospérité de l’agriculture dans notre belle province".

Ce concours met en avant les compétences et les techniques dans le domaine de l’agroalimentaire en Wallonie, en mettant l’accent sur la promotion du beurre fermier au lait cru. L’objectif est de valoriser la production locale, traditionnelle et de haute qualité de ce produit.

Le jury était composé de professionnels du secteur tels que des journalistes culinaires, des chefs de restaurants, des membres d’association de consommateurs…