Une polyclinique ambitieuse pour Arlon, mais dans une nouvelle implantation

À l’issue de cette rencontre, le cabinet du gouverneur a sorti un communiqué évoquant la volonté des participants de renouer le dialogue dans le cadre du dossier Vivalia 2025. Le communiqué évoque "plusieurs points de divergence, mais un souci commun d’offrir des soins de santé de qualité en Luxembourg".

Sans Josy Arens, le bourgmestre d’Attert

N’était le constat qu’ils se sont rencontrés, ce communiqué n’en dit guère plus. Les parties sont invitées à observer la discrétion sur le contenu de leurs échanges, afin de mener sereinement des réflexions qui pourraient débloquer le dossier.

On ne rappellera pas le combat des communes du Sud de la province contre l’hôpital de Houdemont et son lieu d’implantation.

Tous les bourgmestres de l’arrondissement d’Arlon étaient présents à l’exception de Josy Arens, député-bourgmestre d’Attert, excusé et qui a fait valoir ses réflexions par écrit. Martelange assistait à la réunion par vidéoconférence.

Pas dans la clinique actuelle

Quel est l’enjeu de ces négociations et que se sont-ils dit ? La direction de Vivalia a présenté l’offre de soins locale dans les futures polycliniques, dites à présent les centres de santé de proximité, en termes de soins ambulatoires et consultations par exemple. Dans les communes où ils sont prévus, tous ces centres sont envisagés dans le même moule d’offres de soins, cadre prévu par les textes.

Et c’est ici que la réunion s’adressait particulièrement aux bourgmestres du Sud, puisque Vivalia leur a fait savoir qu’elle était prête à envisager un projet plus ambitieux pour Arlon, un projet encore à définir. Cette proposition que les Arlonais entendaient pour la première fois n’a pas recueilli d’emblée l’enthousiasme escompté. D’abord parce que ce projet reste flou et manque de consistance, mais aussi parce que ce centre serait envisagé dans une nouvelle implantation et non pas dans les bâtiments de la clinique actuelle.

Est-ce possible de trouver un accord avant le 20 septembre ?

Le bourgmestre arlonais Vincent Magnus a toujours estimé que les locaux de la clinique pouvaient parfaitement convenir. Lors de cette réunion de concertation, les Arlonais ont réaffirmé leur attachement à l’actuelle infrastructure.

Les deux parties manifestent de la bonne volonté dans la recherche d’un accord, mais les positions restent assez éloignées pour l’instant. Or le temps presse. Si Arlon souhaite déposer son recours devant le Conseil d’État à la suite de l’octroi du permis unique pour la construction du nouvel hôpital à Houdemont par les ministres Borsus (MR) et Tellier (Écolo), il doit le faire avant le 20 septembre. Un recours qui pourrait obliger Vivalia à réétudier d’autres pistes d’implantation pour le nouvel hôpital, si le Conseil d’État estimait que cela n’a pas été fait, ou en tout cas pas suffisamment.

Un recours comme une arme sur la tempe

On imagine le retard que pareil arrêt engendrerait. Mieux vaudrait pour la direction éviter cet écueil et trouver un terrain d’entente avec les communes du Sud.

Cette date butoir va-t-elle accélérer la réflexion ? Est-elle la fenêtre de tir idéale ? La balle est à la fois dans les deux camps. Pour Arlon, le moment est venu de s’offrir un bijou de polyclinique, avec des soins hospitaliers spécialisés, voire même des soins extra-hospitaliers ou une spécialisation unique. Pour Vivalia, il s’agit d’une opportunité à enfin mettre fin au combat des Arlonais.

S’il n’y avait pas d’accord d’ici là, Arlon ne sera-t-il pas tenté de déposer son recours comme une arme sur la tempe de la direction, quitte à le retirer dès un accord trouvé ? Les négociations s’en trouveraient-elles fragilisées ?

Les parties se revoient le 1er septembre.