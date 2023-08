En quête d’un projet pour la rénovation urbaine de Saint-Hubert

En mai 2022, une bonne nouvelle tombait pour la Commune de Saint-Hubert. Un arrêté ministériel octroyait une subvention pour une nouvelle rénovation urbaine du quartier du centre-ville. Un peu plus d’un an plus tard, les élus doivent envoyer l’état d’avancement du dossier auprès du gouvernement wallon. Durant ces 15 mois, une commission communale de rénovation urbaine constituée notamment de riverains et d’usagers s’est réunie à plusieurs reprises. Membres du collège, employés en charge du dossier, bureau d’étude et représentants du SPW (Service public de Wallonie) se sont également rencontrés lors de réunions. "Un questionnaire papier et numérique a été distribué à la population afin de recueillir l’avis d’un large public sur les grandes thématiques, explique l’échevin Philippe Gilson. Nous avons également rencontré des personnes-ressources afin d’aller en profondeur sur des thèmes spécifiques comme le TEC, la zone de police ou encore le patrimoine." Ce lundi soir lors du conseil communal, les élus ont voté la troisième version du périmètre, une vaste zone qui se verra donc reliftée.