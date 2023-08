Florenville: il menace la serveuse de lui planter un couteau dans le ventre

"Je suis revenu pour qu’on arrête de lui servir à boire"

Les faits se sont déroulés un soir à Florenville.

"Je n’aime pas les gens de Florenville, entame le prévenu. Avec Madame, nous avions convenu de regarder un match de foot ensemble devant la télé. À la fin du match, elle n’était toujours pas rentrée et j’ai commencé à m’inquiéter. Je suis descendu et j’ai fait le tour des cafés. Ma compagne est addict aux jeux et elle boit, ce qui est très mauvais pour sa santé. Je l’ai finalement retrouvée dans un café où on continuait à lui servir des bières. Il y avait deux individus menaçants, un avec un spray au poivre et l’autre avec une batte de base-ball. Je suis allé chercher mon couteau militaire et je suis revenu pour qu’on arrête de lui servir à boire. Le couteau, c’était pour faire peur. Je ne suis pas du genre à tuer les gens."

Une version loufoque démentie par les caméras de surveillance

Sa version ne convainc pas Yannick Rosart, le substitut du procureur du roi.

"Vous êtes en opposition d’un jugement qui vous a condamné par défaut, relève le substitut. Vous racontez des salades en prétendant que vous n’avez pas été convoqué. Vous aviez pourtant reçu la date de votre convocation lors d’une audience précédente où vous étiez présent. Je demande au tribunal de déclarer votre opposition non avenue et de confirmer votre condamnation."

Le représentant du ministère public a malgré tout répondu sur les faits: "Votre version ne tient pas la route. Il y avait des caméras de surveillance qui enregistrent aussi le son. Sur les bandes, on ne trouve aucune trace des individus qui vous ont soi-disant menacé. Par contre, lorsque vous pointez votre arme devant la serveuse, on vous entend clairement dire: 'Si tu lui sers encore un verre je te plante mon couteau dans ton ventre'."

Le dernier mot, comme toujours réservé au prévenu, a servi au vieil homme d’invoquer une loi de 1957 pour accuser la serveuse "qui a servi quelqu’un qui n’était plus en état de boire".

Le jugement sera rendu le 6 septembre.