Le juge remonte les bretelles d’un jeune Chestrolais

Le jeune homme est peu volubile. Le son de sa voix à peine audible contraste avec sa large carrure. Assis quelques mètres derrière lui, ses parents confirment au juge qu’ils hébergeront leur fils à sa sortie de prison, et l’épauleront dans sa réinsertion socioprofessionnelle. La maman ne peut empêcher ses larmes de couler en fin d’audience, au moment où les deux policiers emmènent le jeune homme menotté vers la sortie, et le combi qui le ramènera en prison.

Il a commandé des faux billets

Malgré son jeune âge, le Chestrolais possède déjà un casier judiciaire.

Cette fois, on lui reproche d’avoir vendu des produits stupéfiants (cannabis, cocaïne et ecstasy) durant l’année 2022 et début 2023 sur les communes de Léglise, Neufchâteau et Libramont, d’avoir tenté de se procurer des faux billets et d’être en possession d’une arme illégale, à savoir un bâton télescopique.

La substitute du procureur du roi requiert 18 mois de prison, sans s’opposer à un sursis partiel, 8 000 € d’amende et une confiscation par équivalence de 40 000 €.

"À 21 ans, il n’a pas d’économie, un tel montant pourrait mettre à mal sa réinsertion ", plaide l’avocate du prévenu. Elle rappelle qu’il est en aveu, qu’il s’est montré collaborant, et sollicite donc une peine de probation autonome.

Le jugement sera prononcé dans un mois.