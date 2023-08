Les préparatifs de la 3e édition du Summer Lake Festival de Neufchâteau vont bon train

L’espace accueillera également de nombreux coins détente et points de restauration. L’an dernier, plus de 9 000 festivaliers avaient participé à l’événement. Depuis le début de la semaine, les préparatifs vont bon train.

La scène est actuellement en cours de montage sur les pontons flottants. À partir de jeudi matin et jusque lundi inclus, il ne sera plus possible de profiter d’une balade complète autour du lac.

Infos pratiques

Comme lors des précédentes éditions, un accès unique au site se fera via la rue des Tanneries. Un accès PMR sera cependant disponible via la rue du Camping du Lac. De nombreux parkings seront accessibles aux festivaliers: Institut Saint-Michel, arrière de la Maison du Tourisme, en face du Lidl, terrain de foot Saint-Michel et Espace 29. Des tickets sont toujours en vente via la billetterie en ligne. Néanmoins, celle-ci prendra fin ce jeudi à minuit. L’entrée sur place est fixée à 35 € et le paiement sera possible uniquement par carte. L’entrée pour les enfants de moins de 12 ans est gratuite. Ouverture du site à 17 h 30 le vendredi et à 15 h 30 le samedi. Plus d’infos sur le site www.summerlakefestival.be.