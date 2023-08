Province de Luxembourg : deux nouveaux chantiers vont débuter sur les routes, trois autres sont toujours en cours

Deux nouveaux chantiers vont débuter dans les prochains jours, en province de Luxembourg.

- À partir du lundi 28 août, plusieurs travaux se dérouleront sur l’E25/A26 à hauteur d’Houffalize. Ces opérations modifieront les conditions de circulation uniquement en direction de Liège. Les travaux viseront à réparer la chape d’étanchéité et réfectionner les revêtements de la voie de droite du viaduc d’Houffalize en direction de Liège ainsi que la réhabilitation du trottoir du pont surplombant l’E25/A26 et supportant la N30. Ces opérations nécessiteront le démontage et le remontage de la glissière de sécurité de l’ouvrage, le remplacement du filet d’eau et la réfection du revêtement sur une centaine de mètres. Jusqu’au samedi 30 septembre, sur l’E25/A26 de l’échangeur n°51 “Houffalize” jusqu’au viaduc d’Houffalize, une voie sera soustraite à la circulation. La vitesse maximale y sera limitée à 90 km/h.

- Un second chantier débutera dès cette fin du mois d’août à Longlier. Celui-ci concerne la réfection du mur de soutènement du pont surplombant E25/A26 et supportant l’E25/A411. Durant 3 semaines, une voie y sera soustraite à la circulation.

Les chantiers visant à réhabiliter les voies de l’E411/A4 entre Verlaine et Transinne, les revêtements entre les carrefours N30-N874 et N30-N854 à Bastogne et la N 89 du Beaubru à Noirefontaine sont par ailleurs toujours en cours.