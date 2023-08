Saint-Hubert propose sa boîte à brame

D’ici quelques semaines, la période très attendue par les passionnés de cerfs va débuter. En effet, la mi-septembre marque le début de la période du brame du cerf. Mais désormais, il ne sera plus obligatoire d’attendre ce moment pour profiter de cette sonorité particulière. En effet, le Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert a récemment sorti sa boîte à brame. Sous le même principe qu’une boîte à Meuh, il est possible d’entendre le brame du cerf à tout moment de l’année. Une idée qui provient du Domaine national de Chambord puisqu’une boîte similaire existe déjà là-bas. Pour rappel, la ville de Saint-Hubert noue un partenariat avec le domaine français depuis quelques mois. "Le graphisme a été conçu par nos soins et la boîte et sa mélodie particulière ont été conçues dans une entreprise spécialisée, explique Nathalie Slachmuylders pour le RSI de Saint-Hubert. La qualité du son est assez exceptionnelle et plus que réaliste". Lancée au début de l’été, cette idée originale rencontre un franc succès. Chaque boîte est vendue pour la modique somme de 7 €.