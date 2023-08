Marche-en-Famenne: arcs et arbalètes comme au XVe siècle lors des journées du patrimoine

Et défi relevé par des partenaires pleins de ressources, "Il faut sans cesse se réinventer et c’est déclencheur de nouvelles synergies" souligne Heidi Lapagne de l’Office communal de tourisme.

Un programme attractif a été mis en place pour les enfants et les ados, sans oublier les adultes tout en gardant en perspective, la notion de valorisation du patrimoine. L’’archerie sera bien représentée.

Des activités, il y en aura tout le week-end, mais le dimanche 10 septembre est particulièrement bien fourni.

S’initier au tir à l’arc ou à la fabrication d’une arbalète

Cela commencera par la bénédiction des animaux, chat un chien ou un cheval, avec les sonneurs du Cercle de Trompes de Chasse "Les Veneurs de la Meuse".

Un peu plus tard, dans le parc Jadot, le FAM propose des activités d’archerie: tir à l’arc, atelier pédagogique et fabrication d’arbalète par les enfants, et possibilité de participer à une partie d’Archery Tag (paintball version arc à flèche où les billes de couleurs sont remplacées par des flèches garnies d’embouts en mousse).

L’occasion idéale de rappeler que Marche était autrefois défendue par une compagnie d’arbalétriers, tous bourgeois, artisans ou marchands, et qui à tour de rôle défendaient la ville. C’était au XVe siècle sur les remparts de Marche. Aujourd’hui Marc-André Housiaux, assistant pédagogique au FAM, rêve d’une confrérie et a déjà passé commande de la première arbalète auprès de la personne en charge des accessoires pour la série Kaamelott. Rien que ça !

Sur les pas du petit chuffleu

Dimanche, toujours depuis le parc, Atypik Games fait découvrir les coins insolites de Marche sur les traces du P’tit Chuffleu, avec un jeu d’énigmes à charger sur votre smartphone, adapté dès le plus jeune âge et praticable en poussette ou pour PMR.

Enfin, exposition de matériel d’archerie, château gonflable, stand de maquillage, clown et food truck compléteront le tableau dans une ambiance musicale.

À quelques pas de là, dans les remparts, l’escape game ouvrira à ses portes tous le week-end sur réservation.

Samedi et dimanche, le FAM propose également un parcours libre de découverte du patrimoine brassicole Marchois (feuillet à retirer au FAM) et enfin le centre de la lutherie et du violon organise des animations pour les enfants sur le site de la Vieille Cense à Marloie.

Pour plus d’informations: Office communal de Tourisme: 084/326 946 ou www.marche.be