10 000 festivaliers au Summer Lake festival de Neufchâteau ! (vidéo)

"Oui" à une 4e édition

On le sait, ce genre d’événement peut très vite être gâché par une météo capricieuse. Malgré quelques gouttes et un temps maussade, le festival a été épargné. De quoi ravir Adrien Robaye. "Le bilan est ultra-positif, explique-t-il. 500 entrées en plus chaque jour par rapport à l’an dernier, c’est vraiment très bien. On voit que nous avons deux éditions derrière nous. L’organisation est bien rodée et tous les bénévoles connaissent la marche à suivre". En parcourant les allées du festival, on ne peut que constater les nombreuses familles présentes sur le site. "C’est vraiment l’esprit du Summer Lake Festival, poursuit l’organisateur. On recherche cette ambiance familiale qui touche toutes les générations. Ce n’est d’ailleurs par un hasard si les entrées sont gratuites pour les moins de douze ans. Les artistes de cette année ont également été sélectionnés dans cet esprit". Du coup, partant pour l’an prochain ? "Bien sûr, la 4e édition sera bien là. C’est beaucoup plus facile d’organiser un tel événement en ayant le soutien de la commune et de mes deux partenaires", termine le citoyen de Léglise.