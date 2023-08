Arlon : le violeur d’une jeune fille de 15 ans ne retournera pas en prison à cause de la lenteur de la justice

Le Tribunal a assorti la sanction d’un sursis de cinq ans pour ce qui dépasse la détention préventive, à condition de suivre un traitement psychologique et de ne plus s’approcher de la victime. Le condamné est privé de ses droits pour une période de cinq ans avec, en outre, l’interdiction de travailler ou d’être membre d’organismes ou d’associations qui pourrait le mettre en relation avec des mineurs.

Le papa comme victime collatérale

Les faits datent de la nuit du 5 au 6 octobre 2018 lors d’une soirée d’anniversaire qui s’est déroulée à Athus. La fête d’anniversaire devait se tenir entre filles, mais cinq garçons se sont invités. Alcool et fumée aidant, la victime, peu habituée aux excès, a été malade et a été se coucher très tôt pour tenter de récupérer. Un des garçons s’est glissé dans sa chambre et a abusé d’elle.

"Cinq ans plus tard, la gamine, aujourd’hui majeure, est toujours en perte de confiance par rapport aux hommes et par rapport au sexe, avait regretté avec colère son avocate Me Joëlle Saussez. Elle avait envie de profiter de la vie et de ses amis. Une nuit d’octobre, elle a vécu un véritable cauchemar, on lui a volé sa virginité. Elle a été traumatisée autant que son papa qui ne s’en est jamais remis, qui se culpabilisait de ne pas avoir pu la protéger, qui n’avait plus confiance dans la justice, à tel point qu’il a choisi de partir. Cette lenteur de la justice est scandaleuse. C’est catastrophique pour ceux qui ont encore un peu confiance en elle."