Neufchâteau : un conflit de voisinage qui pourrait lui coûter 100 000 €

Un climat digne du "Grand Fossé" d’Astérix, dont les protagonistes sont devenus des habitués de la police et des tribunaux.

Un coup à la tempe

Dernière affaire judiciaire en date: le quinquagénaire, qui fait l’unanimité ou presque contre lui, a reçu un coup d’un voisin, et sa maman a été la cible d’un geste sans équivoque (un pouce passé sous la gorge) de la part d’un proche du voisin. Des faits commis le 20 mai 2020.

Ce coup, porté au niveau de la tempe, risque d’être lourd de conséquence pour son auteur, car le quinquagénaire fait état d’un hématome sous-dural survenu tardivement des suites du fameux coup. Un hématome qui a nécessité une intervention chirurgicale, et qui a entraîné une incapacité de travail de plus de 4 mois, ce qui est une circonstance aggravante.

Voilà pourquoi le Parquet, même s’il reconnaît que la victime "n’est pas toute blanche, et pousse les gens à bout, mais ce n’est pas ici son procès", a requis deux ans de prison contre le voisin, sans s’opposer à un sursis. Voisin, qui par l’entremise de son avocat, Me Mignon, plaide l’excuse de provocation, le quinquagénaire l’ayant insulté lui et ses enfants, puis traversé la rue pour tenter de le frapper. Il n’a fait que réagir.

100 000 € de dommage ?

La juge Françoise Hertay a retenu cette version des faits, ainsi que l’excuse de provocation. Elle condamne donc le prévenu à une peine bien plus légère: 70 heures de travail et 1 600 € d’amende. Sur le volet pénal, le prévenu s’en sort plutôt bien.

Par contre, le volet civil risque de faire très mal à son portefeuille. La victime réclame 10 000 € en provision pour un litige évalué à 100 000 € ! La juge, ayant retenu l’excuse de provocation, estime qu’il y a un partage de responsabilité, et réduit la somme provisionnelle à 5 000 €. Un expert médico-légal a été désigné pour évaluer les dommages subis par la victime.

Quant au proche du voisin, pour son geste déplacé, il écope de 8 jours de prison, 208 € d’amende, et devra verser 200 € de dommage moral à la maman.